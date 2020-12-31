شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات عام 2020 على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أخر جلسات هذا الأسبوع وأخر جلسات عام 2020 على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وتراجعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما يغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية هناك على أعتاب نهاية العام الجاري 2020.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.9 مقابل 52.1 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.7 مقابل 56.4، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 56.3.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.37% ليربح 70.30 نقطة ويصل إلى المستوى 5,184.01، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.87% ليربح هو الأخر 40.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,455.23.

وبالنظر إلي مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فقد ارتفاع بنسبة 0.23% ليربح 62.62 نقطة ويصل إلى المستوى 27,209.73، بينما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.95% ليخسر 125.50 نقطة ويصل إلى المستوى 13,091.64، كما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 1.43% ليخسر هو الأخر 95.33 نقطة ويصل إلى المستوى 6,587.10.