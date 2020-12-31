شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.9 مقابل 52.1 قي القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.7 مقابل 56.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 56.3.

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