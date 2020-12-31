شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أسعار اللحوم اليوم الخميس 31-12- 2020 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تفاصيل أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 31-12- 2020 والتي تشهد استقرارا فى السوق المحلى بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك مع توافر معروض كبير من الللحوم في الأسواق من خلال المنافذ المختلفة.

وسجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110- 140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادى 110 - 125جنيها الكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وبلغ حجم الواردات من اللحوم المستوردة نحو 250 ألف طن من البرازيل والهند، والتى تعتبر من أكبر الدول التى لديها مجازر عملاقة وتصدر لكافة دول العالم وتتميز اللحوم البرازيلى بجودتها مقابل الهندى، نظرا للبيئة الخصبة والمجازر العملاقة بدولة البرازيل حيث نستورد منها 150 ألف طن، ومن الهند 100 ألف طن سنويا، بحسب شعبة المستوردين.

وقالت شعبة المستوردين، أن أزمة كورونا أثرت على كافة الأسواق العالمية وفى مصر، وتراجعت حجم الواردات من اللحوم خلال العام الجارى 2020 بنحو 40%، إلا أن هناك كميات من المعروض كبيرة فى السوق المصرى ولم تتعرض اللحوم لأى نقص، متوقعا أن تتعافى الأسواق عند الانتهاء من جائحة كورونا حول العالم وفى مصر، إلا أن الأزمة لم تؤثر على طبيعة المعروض من السلع الغذائية.

وقالت الشعبة، أن أسعار اللحوم البرازيلى للمستهلك تتراوح من 65 إلى 70 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم الهندى تتراوح من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، موضحا أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنية ووفرة المعروض منه ساهم فى زيادة حجم المعروض من اللحوم وكافة السلع المستوردة وبأسعار مخفضة عن الاسعار التى كنا نستورد منها بالدولار وسعره 17 جنيها مقابل الجنيه.