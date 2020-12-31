شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات إنتاج الثروات البترولية خلال عام تعرف عليها.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25% وفيما يلي أهم مؤشرات الإنتاج خلال عام 2020 والتي كانت كالتالي..
1-بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ.
2-بلغ الإنتاج حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات.
3-وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى.
4-وحوالي 1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية .
5- بلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن .
6- يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب يومياً وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير ، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.
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