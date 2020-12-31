شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 200 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 205 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 192 فلس كمستوى أول ثم 175 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 198.0 بينما مستوى المقاومة هو 203.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط