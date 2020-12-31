شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 224 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 215 فلس كمستوى أول ثم 195 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 235 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 220.7 بينما مستوى المقاومة هو 228.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط