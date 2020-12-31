شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 300 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 260فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 325 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 288 بينما مستوى المقاومة هو 320 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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