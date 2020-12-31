شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 38 فلس امس الاربعاء، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط لمستويات قد تصل الى 36 فلس كمستوى أول ثم 31 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.4 بينما مستوى المقاومة هو 38.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط