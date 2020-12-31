شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 62٫90 فلس، في ظل تحرك السهم في نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع الحالي، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 61٫50 فلس كمستوى أول ثم 56 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.2 بينما مستوى المقاومة هو 63.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط