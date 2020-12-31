شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) ينزلق لأسفل -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لأسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 178 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 171 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 182 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175.0 بينما مستوى المقاومة هو 180.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط