شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية د ق (NIH) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 82٫80 فلس، في ظل تدني كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 75 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 81 بينما مستوى المقاومة هو 83.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط