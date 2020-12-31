شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 10٫99 ريال مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لانخفاضات في الأجل القصير قد تصل الى 10٫50 ريال كمستوى أول ثم 9٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11٫40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 11.06 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط