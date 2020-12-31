شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 4٫55 ريال امس الاربعاء، ليعوض بذلك خسائره الطفيفة التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة 4٫60 ريال كمستوى أول ثم 4٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4٫45 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.53 وبين مستوى المقاومة هو 4.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد