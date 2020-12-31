شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 10495 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10534 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، في ظل تدني كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يستمر تداول المؤشر بين مستوى 10400 نقطة ومستوى 10650نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,503 وبين مستوى المقاومة هو 10,567 نقطة