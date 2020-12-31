شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6057 نقطة، ملامسا للحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستوى المقاومة 6200 نقطة، ومع ذلك في حالة اختراق المؤشر لمستوى 6050 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,028 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,072 نقطة