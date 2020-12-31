شكرا لقرائتكم خبر عن كم أنفق العالم على التطبيقات والألعاب الإلكترونية خلال 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 ارتفاعا في الإنفاق العالمي على التطبيقات والألعاب ضمن الأجهزة المحمولة، الذي تجاوز 100 مليار دولار في عام واحد للمرة الأولى في شهر نوفمبر، وذلك تبعًا لعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا التي أجبرت الأشخاص على البحث عن المزيد من الترفيه المنزلي.

وأنفق المستهلكون في جميع أنحاء العالم خلال عيد الميلاد وحده ما يقدر بنحو 407 ملايين دولار عبر متاجر التطبيقات App Store و Google Play، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية لشركة Sensor Towerويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 34.5 في المئة على أساس سنوي من نحو 303 ملايين دولار في عام 2019، وهو أعلى بنحو 17 في المئة بالمقارنة مع النمو الذي تحقق في العام الماضي عندما نما الإنفاق بنسبة 17.7 في المئة على أساس سنوي.

وشكل الإنفاق على الأجهزة المحمولة في عيد الميلاد 4.5 في المئة من إجمالي الإنفاق الشهري حتى الآن، الذي وصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار على مستوى العالم من 1 ديسمبر إلى 27 ديسمبر.

وكانت غالبية نفقات العطلات على الألعاب المحمولة، التي ارتفعت بنسبة 27 في المئة من 232.4 مليون دولار في عيد الميلاد 2019 إلى 295.6 مليون دولار هذا العام.

واحتلت لعبة Honor of Kings من شركة تينسنت الصينية المرتبة الأولى في فئة الإنفاق الاستهلاكي بنحو 10.7 ملايين دولار، بزيادة قدرها 205.7 في المئة على أساس سنوي من 3.5 ملايين دولار في اليوم نفسه من عام 2019.

وأنفق المستهلكون 112 مليون دولار على التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب في عيد الميلاد هذا العام، بزيادة 59 في المئة عن 70.5 مليون دولار في العام السابق.

وحققت فئة الترفيه أكبر قدر من الإيرادات خارج الألعاب عبر متاجر App Store و Google Play، ووصلت التطبيقات الترفيهية إلى 19.3 مليون دولار أو 21.8 في المئة من إجمالي الإنفاق غير المتعلق بالألعاب ضمن App Store.

بينما حققت فئة الترفيه ضمن Google Play نحو 4.3 ملايين دولار أو 18.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة.

وخارج ألعاب الهاتف المحمول، كان تيك توك هو التطبيق الأفضل من حيث إنفاق المستهلكين، حيث حقق 4.7 ملايين دولار على مستوى العالم في الإيرادات في عيد الميلاد.

واستحوذ متجر تطبيقات آبل على الجزء الأكبر من الإنفاق، حيث شهد 68.4 في المئة من الإنفاق، أو 278.6 مليون دولار، بزيادة 35.2 في المئة على أساس سنوي، بينما حقق متجر جوجل أرباحًا بقيمة 129 مليون دولار، بزيادة أكثر من 33 في المئة على أساس سنوي.