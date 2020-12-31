شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" ينخفض بنحو 3% مع تعطل شحن لقاحها بسبب ارتفاع الحرارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الأربعاء بسبب تعطل شحن بعض الجرعات من لقاحها الواعد المضاد لفيروس كورونا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في ولايات أمريكية.



وصرح أحد المسؤولين في ولاية تكساس الأمريكية بأنه تم تأخر وصول شحنات من لقاح "موديرنا" بعد أن كان مقرر وصولها في الأسبوع الماضي قبل أعياد الكريسماس.



وكشف المسؤلون عن أن هذا الأمر يرجع لمشكلات ترتبط بدرجات الحرارة دون توضح ما إذا كانت بعض الجرعات قد تضررت من الحرارة من عدمه.



وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تستهدف حصول ما يقرب من 20 مليون مواطن على لقاحات كورونا قبل نهاية عام 2020، لكن حتى الآن، لم يتم حصول سى 2.1 مليون فقط على جرعات اللقاح.



وحتى الآن، لم تعتمد الولايات المتحدة سوى لقاحي "فايزر – بيونتك" و"موديرنا" للاستخدام الطاري من أجل احتواء كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "موديرنا" بنسبة 2.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 111.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 118.9 دولار وأقل سعر عند 108.8 دولار.