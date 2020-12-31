شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تعلن الاستحواذ على شركة متخصصة في "البودكاست" والسهم ينخفض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم إعلان شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية الاستحواذ على شركة متخصصة في "البودكاست".



وذكرت "أمازون" في خطاب لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها اتفقت على شراء شركة "وندري"، لكنها لم تفصح علانية عن قيمة هذه الصفقة.



وأوضحت شركة "أمازون دوت كوم" بأن هذه الصفقة سوف تسهم بشكل كبير في توسيع عروض خدمة "أمازون ميوزيك" الموسيقية.



كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت في وقت سابق هذا الشهر إلى أن "أمازوم" قد تستحوذ على شركة "وندري" مقابل 300 مليون دولار.



هذا، وقد تأسست شركة "وندري" عام 2016، وتوقعت "بلومبرج" أن تحقق هذه الشركة إيرادات بأكثر من 40 مليون دولار هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الأربعاء عند 3285.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3342.1 دولار وأقل سعر عند 3282.4 دولار.