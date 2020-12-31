شكرا لقرائتكم خبر عن داخل على 2021.. اعرف إزاى يتم التعيين فى الوظائف الحكومية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون الخدمة المدنية آليات التعيين في الوظائف الحكومية وذلك للحد من التدخل البشري والقضاء على الواسطة والمحسوبية واختيار افضل الكفاءات للعمل في الوظائف من أجل تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة من الهيئة او الجهة المختصة للمواطن. لذلك نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدد من الخدمات التوضيحية التي توضح اليات الاختيار والتعيين واللجان المختصة بالامتحانات.





آليات التعيين ينص القانون على أن المختص بقرار التعيين رئيس الجمهورية او من يفوضه، ويتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة من خلال إعلان مركزي ينشر على بوابة الحكومة المصرية، وبعد ذلك يتم إجراء امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي هذا الإطار أنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات لهذا الغرض، ودعمه ببنك أسئلة إلكتروني متميز حيث أن معظم الاختبارات تتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري ضمانا للنزاهة والشفافية.



1 التعيين في الوظائف الحكومية

لجنة المفاضلة والاختيار

ولضمن الشفافية في اختيار الموظف الاكفأ من لشغل الوظيفة الحكومية يتم تشكيل لجنة للاختيار و المفاضلة في التعيين و تتكون هذه اللجنة من 8 أعضاء 3 من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 5 خبراء، على أن يتم التشكيل بهذا الترتيت ان يتم تشكيلها من قبل الرئيس المختص وبرئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من الخبراء في التخصص والأمانة الفنية، ويحق إضافة أي عضو اخر.

وتعمل هذه اللجنة على وضع الأسئلة العامة للامتحانات وبيان طريقة ادائها، تحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة، وتحديد مكان إجراء الامتحان، تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازم لمقار الامتحانات.



2 لجنة الاختيار والمفاضلة

المفاضلة بين المتقدمين بعد النتيجة

تعتبر الفيصل في الاختيار للاحق بالوظيفة هو نتيجة الامتحان وفي حالة زيادة عدد الناجحين عن العدد المطلوب للوظيفة فهنا حدد القانون آليات ثابتة للمفاضلة بين الفائزين في حالة التساوي حيث يتم الاختيار على حسب الترتيب الاتي:-



المفاضلة بين المتقدمين

النتيجة النهائية تكون وفقا للدرجات الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة " صاحب التقدير الاعلي جامعيا له الأولوية" النتيجة النهائية تكون وفقا للدرجات الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة " صاحب التقدير الاعلي جامعيا له الأولوية"

الدرجة الأعلى في ذات مرتبة المؤهل

المؤهل الأعلى " الحاصل على ماجستير او دكتوراه"

الأقدم تخرجا له الأولوية

الأكبر سنا

الأكثر الماما بلغة الاشارة او المهارات السلوكية او اجتياز دورات تدريبية