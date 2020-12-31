شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تفتيش دورى ولجان سرية وقرارات فورية بالغلق.. تحذير أخير قبل "رأس السنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن لجان التفتيش التابعة لقطاع الرقابة بالوزارة تعمل على مدار الساعة وبصفة مستمرة للتفتيش على جميع المطاعم والمنشآت السياحية والفندقية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن إلغاء احتفالات رأس السنة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم إيفاد لجان سرية للتفتيش والمرور على كافة المنشآت السياحية والفندقية بصفة دائمة وعلى مدار الأسبوع، ولا تهاون مع المخالفين، ويتم اتخاذ قرارات فورية بالغلق في حالة مخالفة تلك الإجراءات والتعليمات، مشددًا على ضرورة الالتزام بنسب الإشغال المسموح بها داخل الفنادق.

يذكر أن مجلس الوزراء أكد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.