شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي لمؤشرات قطاعات البورصة..و"الخدمات والسيارات" في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.95%، أعقبه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.78%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.21%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.89%، وصعد قطاع المنوسجات والسلع المعمرة بنسبة 1.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.44%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.34%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.79%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.16%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.24%، والعرب على 8.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18.4 مليون جنيه، 56.6 مليون جنيه، 706.8 ألف جنيه، 33.9 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 140.7 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة.

وصعدت أسهم 132 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.