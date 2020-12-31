شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع بعد أنباء لقاح "أسترازينيكا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الأربعاء في ظل التفاؤل السائد بالأسواق العالمية عقب توارد أنباء المزيد من اللقاحات الواعدة، وهذه المرة لقاح شركة "أسترازينيكا" الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع على حزمة التحفيز المالي، لكن هناك عدم يقين بشأن الحوافز النقدية للأسر والأفراد.



ومن جانبه، وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة الحوافز النقدية للأسر والأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار حاليا، لكن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين رفض الأمر.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية استخدام لقاح "أسترازينيكا – جامعة أوكسفورد" بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا، وعلق رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على هذه الخطوة بالقول إن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 48.40 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% أو ما يعادل 25 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 51.34 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.5 دولار وأقل سعر عند 51.04 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 30409 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 30525 نقطة وأقل مستوى عند 30393 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 12870 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 12925 نقطة وأقل مستوى عند 12857 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3732 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3744 نقطة وأقل مستوى عند 3730 نقطة.