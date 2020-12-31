شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق مرتفعة بنسبة 3.5% رغم تحسن محصول الشتاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من التوقعات بشأن تحسن محصول الشتاء في الولايات المتحدة بعد تعرضه للجفاف.



وتشهد بعض محصيل الحبوب نقصا في في الأسواق العالمية نتيجة جائحة كورونا وذلك بالتزامن مع جفاف الطقس في أمريكا الجنوبية.



وتجدر الإشارة أن المحادثات بين اتحاد العمال والمسؤولين في الأرجنتين تحرز تقدما ملموسا على صعيد إنهاء الإضراب القائم والذي استمر لمدة عشرين يوما في مقابل تحسين الأجور.



هذا، وتتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم مما دفع الدول لتكثيف جهودها في محاولة احتواء المرض.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 3.5% وأغلقت السلعة الزراعية عند 6.40 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.43 دولار وأقل سعر عند 6.14 دولار.