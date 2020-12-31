شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لثاني جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استعداد المستثمرين لآخر جلسات العام الجاري غدا.



يأتي ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي، لكن هناك عدم يقين بشأن الحوافز النقدية للأسر والأفراد.



كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على زيادة الحوافز النقدية للأسر والأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار حاليا، لكن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين رفض الأمر.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية اعتماد لقاح "أسترازينيكا – جامعة أوكسفورد" للاستخدام الطاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% أو ما يعادل 35.6 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.573 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.775 دولار وأقل سعر عند 26.260 دولار.