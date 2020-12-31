شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعم من أنباء لقاح "أسترازينيكا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل توارد أنباء إيجابية بشأن لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا والذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية استخدام لقاح "أسترازينيكا – جامعة أوكسفورد" بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على هذه الخطوة بالقول إن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.



هذا، وتتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم مما دفع الدول لتكثيف جهودها في محاولة احتواء المرض.



وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا التوصل إلى صفقة تجارية تاريخية تحول دون خروج غير مرن للندن من التكتل الموحد، وذلك قبل انتهاء مهلة المفاوضات التي كان مقررا لها غدا الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.3622، وسجل أعلى سعر عند 1.3625 وأقل سعر عند 1.3493.