شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مع الاستعداد لنهاية العام الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال الجلسة قبل الأخيرة من عام 2020.



وأعلنت المملكة المتحدة اليوم أنها اعتمدت لقاح "أسترازينيكا – أوكسفورد" للاستخدام الطاريء في الوقاية من فيرس كورونا.



وعلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على هذه الخطوة بالقول إن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.6% أو ما يعادل 10.5 دولار أغلق المعدن النفيس عند 1893.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1896.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1879.5 دولار.