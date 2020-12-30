شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبي تحتفي بالتميز وأفضل الممارسات في قطاع التجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

نظمت إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي مؤخراً احتفالاً بمناسبة «أسبوع خدمة المتعاملين»، وذلك عبر العديد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الابتكارات في تحقيق رضا المتعاملين، وتشجيع تجار التجزئة على مشاركة أفضل الممارسات في تعزيز ولاء المتعاملين.

وقد شهدت الأنشطة التي تم تنظيمها افتراضياً، في ضوء الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة «كوفيد- 19»، مستوى ملحوظاً من المشاركة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى خبراء في الجودة والتميز.

وقالت شيخة البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي: «تشكل معايير الجودة والتميز في خدمة المتعاملين أحد أبرز المكونات الاستراتيجية للقدرة التنافسية، التي تميز إمارة دبي كوجهة تسوق مفضلة، ومركزاً للنمو المستدام للأعمال. وتسعى إدارة التميز لقطاع الأعمال، عبر برنامج دبي للخدمة المتميزة، إلى تعزيز التميز في قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وتشجيع مشاركة أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين. إن «أسبوع خدمة المتعاملين» يجسد جهودنا في دمج التميز كثقافة، وتكريم الجهود الاستثنائية في هذا المجال».

بدأت الاحتفالات بمسابقات يومية، تتمثل في أسئلة حول الشركات التي حققت أعلى الدرجات في برنامج دبي للخدمة المتميز (DSES)، ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، وبمعدل مسابقتين يومياً، ليتم اختيار 17 فائزاً بجوائز قيمة. وكان على المشاركين الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالفائزين في البرنامج، بما في ذلك: الجابر للنظارات، المحال الكبرى، صيدلية هيلث فيرست، مطعم قصر الهند، ريتوالز من مجموعة أباريل، والقرية العالمية.

كما تم تنظيم جلسة حوارية افتراضية، حول أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين خلال فترة «كوفيد- 19»، لتكون أحد الأحداث البارزة الأخرى في أسبوع خدمة المتعاملين. وقد أظهر أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة مستوى عالٍ من الامتثال للإجراءات الاحترازية المتعلقة ب«كوفيد- 19»، يزيد على 90%.

وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة كل من شادي مأمون، رئيس قسم التجزئة، صيدلية هيلث فيرست، وأسوكا كومار، مدير الجودة الإقليمي (دبي الشمالية والشرقية)، مجموعة اللولو الدولية، ويسرى باقي، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي والسعادة بشركة آفاق الإسلامية للتمويل، ودارام فير سود، مدير عام مجموعة أباريل. فيما أدار الجلسة الدكتور سانجيث إبراهيم، نائب الرئيس، رئيس التعلم والتطوير في بنك أبو ظبي الأول، وخبير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وقائد فريق في جائزة دبي للجودة.

كما شهد أسبوع خدمة المتعاملين، تنظيم فعالية «البازار الافتراضي» وهي فعالية اعتادت الإدارة على تنظيمها كل عام.