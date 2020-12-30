شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» ترتفع بدعم آمال التعافي متجاهلة جني الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، تداولاتها الإيجابية مستفيدة من إطلاق حملة لقاحات مضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات مالية أكبر، وفي ظل ذلك اكتست الأسواق الأوروبية والآسيوية باستثناء اليابانية باللون الأخضر، كما انتعشت الأسواق الأمريكية متجاهلة جني أرباح نهاية العام.

في بورصة نيويورك، صعدت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين بأن إطلاق حملة لقاحات مضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات مالية أكبر حجماً سيساعدان أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من ضعف غذته الجائحة في 2021.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.42 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 30415.09 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 9.15 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 3736.19 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 56.29 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 12906.51 نقطة.

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عشرة أشهر، والذي بلغه في الجلسة السابقة. واستقر مؤشر داكس الألماني، فيما نزل المؤشران الفرنسي والإسباني 0.1% لكل منهما.

وفي آسيا، تباينت الأسهم، في تعاملات الأربعاء، بعد أن قطعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت سلسلة مكاسبها التي استمرت لعدة أيام خلال الليل. في غضون ذلك، ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني في فترة ما بعد الظهر: ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.9% فيما ارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 1.31%. تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2019 إلى 6.0%، وفقاً لبيان صدر عن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد. وذلك بالمقارنة مع معدل نمو قبل المراجعة لعام 2019 بلغ 6.1%. وتعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، انخفض مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 0.28% في تعاملات بعد الظهر، بعد ارتفاعه بأكثر من 2% الثلاثاء، ليغلق عند مستوى لم يشهده منذ أغسطس 1990، وفقاً لبيانات رفينيتيف. وانخفض مؤشر توبيكس بنسبة 0.42%.

وقفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.34%. وتراجعت الأسهم في أستراليا، حيث انخفض مؤشر إس آند بي أسكس 200 بنسبة 0.65%. وارتفع أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.93%.

ويوم أمس الأربعاء هو آخر يوم تداول في عام 2020 للأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث ستغلق أسواقهما اليوم الخميس لاستقبال العام الجديد.(وكالات)

مستوى قياسي لعجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي

ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليسجل مستوى قياسياً. وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 5.5 في المئة إلى 84.8 مليار دولار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل عجز بقيمة 80.4 مليار دولار في الشهر السابق له. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي سوف يرتفع إلى 81.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وارتفعت صادرات السلع الأمريكية إلى 127.2 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 1.1 مليار دولار على الشهر السابق له.