شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم المحلية وسط شراء أجنبي انتقائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استقرت أسواق الأسهم المحلية في الجلسة ما قبل الأخيرة لعام 2020، وسط تراجع هامشي بلغ 0.27% في سوق دبي المالي، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.21%؛ حيث شهدت الأسواق شراء انتقائياً، على الرغم من التراجع الذي طال الأسهم المتداولة وخاصة العقار.

وواصلت المؤشرات العامة للأسهم المحلية تحركاتها العرضية خلال الأسبوع الأخير من عام 2020، في ظل دخول جزء من المستثمرين في موسم أعياد الميلاد، فيما ركز المستثمرون الأجانب غير العرب على زيادة محافظهم، بعد أن سجلوا محصلة شراء بنحو 55.5 مليون درهم.

وبقيت سيولة المستثمرين فوق مستوى نصف مليار درهم؛ حيث بلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 541.5 مليون درهم، بتداول 200.6 مليون سهم؛ حيث سجل سوق أبوظبي سيولة قوية بلغت 396.4 مليون درهم، بتداول 91.35 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي 145 مليون درهم، بتداول 109.2 مليون سهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة هامشية بلغت 0.27%، بما يعادل 7 نقاط، ليغلق عند مستوى 2517.97 نقطة، بعد أن شهد حالة من التذبذب الطفيف، حتى استقر متراجعاً بضغوطات من قطاع العقار.

وانخفض مؤشر قطاع العقار 0.82%، متأثراً بتراجع «إعمار العقارية» بنسبة 0.82% إلى 3.59 درهم، بتداول 18.6 مليون درهم، إضافة إلى تراجع «داماك العقارية» 3.78% إلى 1.27 درهم.، و«ديار» 1%، وارتفع «إعمار للتطوير» 0.36%، و«إعمار مولز» 0.53%، وأغلقا عند 2.78 درهم، و1.87 درهم على التوالي.

واستقر قطاع البنوك على تراجع هامشي، مع استقرار «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بتداول 19.7 مليون درهم، و8.5 مليون درهم على التوالي. وتراجع «أملاك» 0.4%، و«مصرف عجمان» 2.7%.

وارتفع الاستثمار 0.11%، وسط ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.64%، بينما تراجع «شعاع» 0.59%.

وارتفع التأمين، مع تحسن سهم «سلامة» 0.47% إلى 0.839 درهم، كما ارتفع «أريج» 2.5%.

وصعد قطاع النقل 0.2%، وسط ارتفاع سهم «العربية للطيران» 0.78% إلى 1.28 درهم، متصدراً تداولات السوق بتداول 19.7 مليون درهم، وارتفع «الخليج للملاحة» 0.98%، بينما تراجع «أرامكس» 0.22% إلى 4.39 درهم، بتداول 14 مليون درهم.

واستمر سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بالتراجع خلال 7 جلسات، لينخفض خلال الجلسة بنسبة 4.39% إلى 0.087 درهم، بتداول 1.1 مليون درهم. وفي قطاع الخدمات، ارتفع سهم «تبريد» 1.89% ليغلق عند 2.69 درهم، بتداول 13.5 مليون درهم، بينما تراجع «أمانات» 0.61%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.21%، فاقداً 11 نقطة، ليغلق عند مستوى 5088.09 نقطة، بضغط من قطاع الاتصالات.

وارتفع مؤشر البنوك هامشياً 0.05%، متأثراً بتراجع «أبوظبي التجاري» 0.16% إلى 6.06 درهم، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير عند 13.18 درهم، بتداول 141.1 مليون درهم. وارتفع «التجاري الدولي» 8%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.85%.

كما ارتفع العقار 0.09%، وسط ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.91% إلى 0.48 درهم، بتداول 5.4 مليون درهم، فيما استقر «الدار العقارية» دون تغيير، بتداول 68.5 مليون درهم.

وارتفع الطاقة 0.49%، مدفوعاً بارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.53% إلى 3.81 درهم، و«دانة غاز» 1.14% إلى 0.71 درهم.

وتراجع الاستثمار 0.01%، متأثراً بتراجع سهم «الواحة كابيتال» 1.79%، فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.19 إلى 41.9 درهم، بتداول 75.9 مليون درهم، وارتفع «إشراق» 0.63%.

وتراجع الاتصالات 1.16%، متأثراً بتراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة عند 17.06 درهم، بتداول 19.5 مليون درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين، مسجلين صافي استثمار كمحصلة شراء ب 55.5 مليون درهم، منها 44.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، 11.1 مليون درهم في سوق دبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، مسجلين صافي استثمار كمحصلة بيع في السوقين بنحو 54.1 مليون درهم، منها 49.1 مليون درهم في أبوظبي، 5 ملايين درهم في سوق دبي. وسجل الخليجيون محصلة شراء في سوق أبوظبي ب 4.2 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في سوق دبي بنحو 4.2 مليون درهم.

أما العرب، فسجلوا محصلة شراء في سوق أبوظبي بنحو 0.4 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو مليوني درهم.

وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين؛ حيث سجلت المؤسسات محصلة شراء في سوق دبي ب 3.4 مليون درهم، نتيجة لمشتريات ب 81 مليون درهم، ومبيعات بنحو 77.5 مليون درهم.

وسجلت المؤسسات محصلة بيع ضئيلة في سوق أبوظبي ب 0.3 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 359.8 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 360.1 مليون درهم.

