شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تُكرم 40 موظفاً من أصحاب الخدمة الطويلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كرم سلطان أحمد بن سُليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، 40 موظفاً من أصحاب الخدمة الطويلة في الدائرة خلال الحفل الذي أُقيم في متحف الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بحضور المديرين التنفيذيين والموظفين المكرمين، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في التباعد الاجتماعي بين الحضور.

أكد سلطان أحمد بن سُليم في كلمته أن جمارك دبي تميزت بإبداعاتها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية فقد جاءت نتيجة وجود خبرات متراكمة للموظفين، وإخلاصهم وعطائهم في العمل، والتي استفادت منها الدائرة والمؤسسة في تحسين وتطوير وتيرة العمل، لافتاً إلى أن جمارك دبي تعتبر من أقدم الدوائر الحكومية في دبي، واستطاعت خلال تاريخها الحافل مواكبة التطورات العالمية في جميع أوقاتها وأزماتها، مشيراً إلى أن جمارك دبي لها بصمة عالمية من خلال خبرات موظفيها في العمل الجمركي، حيث إنهم الأسرع في تنفيذ الإجراءات والتحديث المستمر من خلال مبادرات الدائرة المبتكرة التي تؤكد دائماً على ريادتها بين جميع الدوائر الحكومية.

وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كذلك تزخر بموظفين أثبتوا جدارتهم في العمل ولم يتوانوا عن تلبية النداء في جميع الأوقات والظروف، وأنهم تركوا بصمات واضحة ومشرفة خلال مسيرتهم وأثبتوا حقاً أنهم نموذج للموظف المجتهد الذي سيبقى مخلداً في ذاكرة المؤسسة، كما أنهم ساهموا في تحقيق رسالة المؤسسة من خلال الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات فكانوا جنباً إلى جنب معنا، فكل الشكر والتقدير للأخوة المكرمين من الموظفين وأقول لهم دمتم خيراً للوطن.

وأشاد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، بجهود الموظفين وإبداعاتهم والتي تعد المحرك الأساسي لتطوير العمل وتحقيق النجاحات المتواصلة للدائرة والتي جاءت من خلال إسهاماتهم في الفترة التي قضوها في الدائرة لسنوات طويلة، حيث تكللت تلك الجهود بتحقيق جمارك دبي السمعة المؤسسية على مستوى الجهات الجمركية في العالم، فكانوا جزءاً من الدائرة وعززوا من مسيرتها، وشاركونا النجاح في كافة أوجهه من خلال عملهم الجاد الذي تميز بروح الفريق الواحد.

وأكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي، أن الإخلاص والتفاني في العمل صفة الأوفياء الذين ينكرون ذاتهم ويبذلون قصارى جهدهم من أجل إعلاء مصلحة العمل على المصلحة الشخصية، يعملون ضمن فريق واحد، لتعلو مكانة الدائرة، فما وصلت إليه جمارك دبي ليس بجُهد شخص واحد، إنما هي جهود فريق العمل في الدائرة.