شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا خارجاً والصين تدخل بالاستثمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

توصل الاتحاد الأوروبي والصين، أمس الأربعاء، إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول الاستثمارات، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينج، فيما وقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس أيضاً، بشكل رسمي، الاتفاق المبرم مع لندن لمرحلة ما بعد بريكست، وقال بوريس جونسون إن بلاده ستكون «أفضل صديق وحليف» للاتحاد.

وأكدت دير لايين أن هذا «الاتفاق المبدئي» الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ لاحق، سيفتح الطريق لـ«إعادة التوازن في الفرص التجارية وفرص الأعمال»، فيما أكدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء أن الطرفين «أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه».

ومن جهتها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينج قال، أمس الأربعاء، إن اتفاقية الاستثمار المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي ستوفر أسواقاً أكبر وبيئة عمل أفضل للاستثمارات الصينية والأوروبية. وأضاف أن الاتفاقية تظهر عزم الصين وثقتها في الانفتاح، مشيراً إلى أنها ستحفز الاقتصاد العالمي أثناء تعافيه من جائحة كورونا، فضلاً عن تعزيز العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.

ومن المرجح أن يستغرق الاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي عاماً قبل أن يبدأ سريانه، وسيتيح لشركات الاتحاد الاستثمار في قطاعات جديدة، وإلغاء بعض متطلبات المشروعات المشتركة.

وصوَّت النواب البريطانيون، أمس الأربعاء، على الاتفاق التجاري الذي سيحكم العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي إثر خروج المملكة المتحدة منه نهائياً، فيما وقعه جونسون بالأحرف الأولى أيضاً.

وخلال مراسم قصيرة في بروكسل، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش. (وكالات)