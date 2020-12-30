شكرا لقرائتكم خبر عن 715 مـليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 715 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 267 مبايعة بقيمة 389.09 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 80.19 مليون درهم و248 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 308.9 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 315.12 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 158.68 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 156.43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الأولى بقيمة 89 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 66 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبة بقيمة 11.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 4 ملايين درهم.

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