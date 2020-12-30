شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات سياحية وترفيهية تضيء سماء الإمارات الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وحملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتلألأ سماء دولة الإمارات بمجموعة متنوعة من الفعاليات وأطول احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة مع استقبال العام الجديد 2021.

وقد أعلنت كل إمارات الدولة عن سلسلة من الفعاليات والعروض السياحية والترفيهية احتفالاً بأجمل شتاء في العالم، والذي تتميز به الدولة في هذا الموسم من كل سنة. ومع استقبال كل عام جديد، اعتادت دولة الإمارات أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في احتفالات رأس السنة والألعاب النارية المتميزة التي تمتد على طول الإمارات السبع في أبرز المزارات السياحية.

ستقام احتفالات هذا العام 2021 مع تطبيق كل إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، مع الحرص على توزع الفعاليات في أماكن مختلفة في كل إمارة تجنباً للتزاحم وحفاظاً على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حملة «أجمل شتاء في العالم» تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وفعاليات السياحة والترفيه الشتوية في دولة الإمارات لهذا العام، حيث تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الدولة على إعادة اكتشاف تفرد وجمال المقاصد السياحية بالدولة وتنوعها وامتدادها على كل إمارات الدولة، ضمن استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، وتنفذها مع دوائر وهيئات السياحة المحلية والجهات المعنية اتحادياً، ومحلياً.

وتابع: تعد السياحة الداخلية من أهم ركائز قطاع السياحة الوطني وتمثل ما يزيد على 17% من إجمالي الحركة السياحية بالدولة، ونهدف إلى زيادة حجم السياحة الداخلية ومضاعفة تلك النسبة بحلول عام 2030، لا سيما وأن السياحة الداخلية أثبتت قدرتها على التعافي بوتيرة أسرع، والمساهمة في النهوض والنمو السياحي، ويظهر ذلك جلياً في معدلات عدد نزلاء المنشآت الفندقية على مستوى الدولة من المواطنين خلال أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر 2020، حيث زادت الأعداد المسجلة أعداد الأشهر نفسها من عام 2019.

وأضاف الفلاسي: تمتلك دولة الإمارات جميع مقومات السياحة المستدامة والراقية بمختلف أنوعها، سواء من حيث البنية التحتية والخدمات والمنشآت الفندقية والسياحية، أو من حيث التنوع الطبيعي والبيئي، أو سياحة الاستجمام والشواطئ، أو سياحة التسوق والمهرجانات، أو سياحة المغامرات، أو سياحة المعالم التاريخية والتراثية، وتمثل حملة «أجمل شتاء في العالم» دعوة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لاستكشاف الكنوز السياحية المتنوعة التي تمتلكها الدولة والخدمات والأنشطة الترفيهية المتميزة، وتذوق الخصوصية السياحية التي تتمتع بها كل إمارة، وقضاء تجربة سياحية لا تنسى، ومشاركتها مع الآخرين.

ودعماً للسياحة الداخلية وبالتنسيق بين وزار الاقتصاد والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وبالشراكة مع كافة الهيئات السياحية المحلية، يتم الترويج للسياحة الداخلية على كل المستويات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رواد التواصل الاجتماعي الإماراتيين، وكذلك رواد التواصل الاجتماعي من خارج الدولة مثل ستيف هارفي، وناس ديلي، كما تم إطلاق تحدي أجمل شتاء في العالم بالشراكة مع شركة «دو» للاتصالات التي لاقت تفاعلاً غير مسبوق من كل شرائح المجتمع الإماراتي.

وفي هذا الإطار أعلنت كل إمارات الدولة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية لليلة رأس السنة 2021 وفي إطار حملة «أجمل شتاء في العالم».

أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن سلسلة الفعاليات التي ستشهدها العاصمة الإماراتية ليلة رأس السنة احتفالاً باستقبال العام الجديد 2021، والتي تشمل عروضاً مبهرة للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة، اليوم الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول.

كما تستضيف أبوظبي إلى جانب الاحتفالات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالشراكة مع شركة ميرال، عدداً من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء الإمارة، من ضمنها عرض مبهر للألعاب النارية يقدمه مهرجان الشيخ زايد في الوثبة على مدار 35 دقيقة، ويتوقع أن يحطم رقمين قياسيين لموسوعة جينيس. كما سيشهد المهرجان عروضاً موسيقية حية تؤديها فرق محلية وعالمية. إضافة إلى ذلك، تستضيف جزيرة المارية احتفالات متميزة برأس السنة تنظمها شركة مبادلة.

دبي

وفي دبي، أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري أن إمارة دبي ستواصل تألقها مع انطلاق العام الجديد وفعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم»، حيث يمكن للجميع استقبال عام 2021 برفقة الأسرة والأحباء مع الاحتفالات المختلفة المميزة التي تقدّمها الإمارة، مع الاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع وألذ المأكولات في المطاعم ذات الإطلالات الخلابة، أو من خلال المشاركة في الفعاليات العائلية التي توفر للأطفال باقة متنوعة من الأنشطة، بينما تبقى مشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة عند منتصف الليل من أهم ما يميز هذه الليلة، فيما تضفي فعاليات مهرجان دبي للتسوق التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة المزيد من البهجة والفرح والمرح والسعادة على الأجواء.

ومن أهم الفعاليات التي يمكن الاستمتاع بأجوائها في دبي ليلة رأس السنة، أسواق مهرجان دبي للتسوق، ومنها سوق المهرجان في منطقة السيف الذي سيقدم عرض الطائرات الورقية، وعرض المخلوقات البحرية، وكذلك سوق مهرجان دبي في الخوانيج الذي يقدم عرض «أليس في بلاد العجائب».

أما عروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، فستضيء بها سماء الإمارة في 23 موقعاً موزعة على مختلف أنحاء دبي وتشمل: برج خليفة، برج العرب، مدينة جميرا، دبي فستيفال سيتي مول، برواز دبي، القرية العالمية، لامير، ذا بيتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، السيف، نشاما تاون سكوير، منتجع باب الشمس، منتجع وسبا لو رويال مريديان، ومنتجع بولغري دبي، ونادي المرابع العربية للجولف، ونادي الإمارات للجولف، وفندق العنوان مونتجمري دبي، وفندق جبل علي، وفندق فور سيزونز، وفندق ون آند أونلي - نخلة جميرا، وكذلك ون آند أونلي رويال ميراج، وفندق أتلانتس، وجميرا زعبيل سراي، وفندق بارك حياة.

وللاستمتاع بهذه الاحتفالات توفر هيئة الطرق والمواصلات بدبي عبر المسارات البحرية وسائل النقل الفيري والعبرة والباص والتاكسي المائيين لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستقام في برج خليفة، وبرج العرب، وشاطئ جميرا، ونخلة جميرا. كما يمكن مشاهدة عروض طائرات الدرون والألعاب النارية في ذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز. إلى ذلك، تستضيف الإمارة عدداً من الحفلات الموسيقية الحية لمطربين عرب وأجانب وفرق غنائية متنوعة.

الشارقة

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن أبرز فعاليات رأس السنة الميلادية لعام 2021 ستنطلق من خورفكان، حيث يستضيف مدرج خورفكان حفلاً غنائياً، هو الأول من نوعه على صعيد الفعاليات الفنية، يحييه اثنان من ألمع نجوم الغناء العربي، هما الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة المصرية أنغام.

كما تستضيف واجهة المجاز المائية والمرافق الترفيهية المطلة على نافورة الشارقة الموسيقية وبحيرة خالد عروض الألعاب النارية المميزة، التي تحظى بإقبال جماهيري كبير، وبهذه المناسبة توفر جزيرة النور فرصة استثنائية للاحتفال برأس السنة الميلادية، ومشاهدة الألعاب النارية من شواطئ الجزيرة.

عجمان

وفي عجمان، أعلنت دائرة التنمية السياحية أنها ستنظم مجموعة من عروض الألعاب النارية اليوم الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول، ليلة رأس السنة بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم بالعام الجديد، حيث صُمّمت الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية مبهرة ستنطلق من منصتين الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان تنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي – الزورا تنظمها شركة الزورا للتطوير العقاري، ويمكن لعموم الجمهور مشاهدتها من مارينا 1.

رأس الخيمة

بدورها، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن إمارة رأس الخيمة تتهيأ لاستقبال العام الجديد 2021 بواحدٍ من أكبر عروض الألعاب النارية على مستوى العالم. وتشمل العروض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية التي ستنير شواطئ جزيرة المرجان الممتدة لمسافة 4 كيلومترات على أنغام عروض موسيقية آسرة تستمر لمدة 10 دقائق ترحيباً بالعام الجديد.

وعملاً بالإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، تحتفي الإمارة بحلول العام الجديد من دون تخصيص أية مناطق عامة للمشاهدة أو التجمعات، حيث سيجري بث الاحتفالات مباشرة عبر محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني raknye.com بدءاً من الساعة 11:45 ليلاً، اليوم 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من الظروف غير التقليدية الراهنة، تحرص فنادق الإمارة على تقديم تجارب متميزة تضمن للزوار الاحتفال برأس السنة الميلادية بأجواء مفعمة بالفرح والسرور. كما تقدم الهيئة مجموعة واسعة من العروض القيّمة لإثراء احتفالات الزوار بالعام الجديد وتمكينهم من قضاء أوقات لا تنسى برفقة أحبائهم. كما تقدم العديد من الفنادق إطلالات مفتوح لمشاهدة عروض الألعاب النارية منها.

الفجيرة

إلى ذلك، أعلنت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار أن الإمارة ستشهد عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة 2021 في موقعين، هما كورنيش الفجيرة، وكورنيش دبا الفجيرة.