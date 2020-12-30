شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بثلاثة حفارات إلى 267 حفارا هذا الأسبوع.

واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 83 حفاراً بينما ارتفع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بثلاثة حفارات إلى 350 حفارا.

هذا، وقد صدرت البيانات بشكل مبكر هذا الأسبوع لاستعداد الأسواق لعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة يوم الجمعة القادمة.

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