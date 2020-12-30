شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستمر في التراجع نتيجة إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وغيرها من أصول المخاطرة.



يأتي ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي، لكن هناك عدم يقين بشأن الحوافز النقدية للأسر والأفراد.



كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على زيادة الحوافز النقدية للأسر والأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار حاليا، لكن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين رفض الأمر.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية استخدام لقاح "أسترازينيكا – جامعة أوكسفورد" بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على هذه الخطوة بالقول إن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.



يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا وأمريكا بشكل حاد ويومي.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.