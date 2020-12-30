شكرا لقرائتكم خبر عن "نايمكس" يتخلى عن مكاسبه ويتحول نحو الانخفاض رغم هبوط المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية والتي سجلت هبوطا ملحوظا في قراءتها الأسبوعية، لكن الخام وقع تحت ضغوط من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وكشف مسح أجرته وكالة "رويترز" عن أن امتثال "أوبك" وحلفائها المستقلين لمستويات الإنتاج خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري بلغت 101%.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.1 مليون برميل إلى 493.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو مليوني برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 4.78 مليون برميل خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 47.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 51.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.5 دولار وأقل سعر عند 51.04 دولار.