شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مع زيادة التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء الذي يوافق الجلسة قبل الأخيرة من عام 2020، وذلك مع زيادة التفاؤل بشأن لقاحات فيروس "كورونا".



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية استخدام لقاح "أسترازينيكا – جامعة أوكسفورد" بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على هذه الخطوة بالقول إن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.



وتجدر الإشارة إلى أن كندا أجازت استخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا" بشكل طاريء في الوقاية من الفيروس التاجي.



هذا، ومع اقتراب عام 2020 من نهايته، لا تزال أزمة كورونا تخيم على الأسواق العالمية، لكن توقعات المحللين تصب في صالح تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة عام 2021 بشكل تدريجي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.45 إلى 0.7833، وسجل أعلى سعر عند 0.7844 في حين سجل أقل سعر عند 0.7796.