596 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر ديسمبر

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وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 596 مليون ريال، وخصص دعما لأرباح عقود التمويل العقاري السكني للأسر، مبينا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي (سكني) منذ إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو 2017 وحتى نهاية 2020 تجاوز 25 مليار ريال.وأكد بن ماضي حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعما لزيادة تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، مشددا على حرص الصندوق على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها بنحو 70% بحلول عام 2030م، من خلال إتاحة الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم أكثر من 30 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري المدعوم، إضافة إلى منصة المستشار العقاري، ومركز الاتصال الموحد 199088، وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات ومقترحات حول (القرض المدعوم).
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