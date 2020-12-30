شكرا لقرائتكم خبر اشتراطات جديدة لبيع اسطوانات الغاز و9 أنشطة متنقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال بهدف التسهيل على المستثمرين.

كما اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية لائحة الاشتراطات البلدية لممارسة نشاط بيع (أسطوانات غاز البترول المسال) والتي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال للأنشطة التجارية.

وبحسب تغريدتين على حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية الرسمي على تويتر أمس، تضمنت التغريدة الأولى تفاصيل الأنشطة التسعة وهي: الصيانة المنزلية من كهرباء وسباكة وتكييف، وصيانة أجهزة الجوالات، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، وغسيل السيارات، وإصلاح إطارات السيارات، وصيانة السيارات (كهرباء - ميكانيكا)، وتبديل زيوت السيارات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين في هذه الأنشطة، وتنظيم سوق الأعمال للأنشطة المتنقلة لتعزيز التنافسية، ورفع معايير السلامة والصحة في الأنشطة المتنقلة، وإتاحة فرص عمل جديدة للأعمال الناشئة.

من جهة أخرى، اعتمد الوزير لائحة نشاط بيع (أسطوانات غاز البترول المسال) والتي تهدف من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري وتطوير البيئة الداخلية للمحلات التجارية، سعيا للارتقاء بكافة الخدمات البلدية للمستفيدين.

وفي التغريدة الثانية حددت اللائحة مواقع توافر الأسطوانات وهي محلات مستقلة في مراكز الخدمة (محطات الوقود)، وأقفاص في ساحات المولات والأسواق المركزية، والمحلات على الشوارع التجارية، ومكائن ذاتية الخدمة في ساحات المولات والمراكز التجارية.

وذكرت الوزارة أن اللائحة تضمنت تحديث اشتراطات اللوحات التجارية الخارجية، والإلزام بلوحة واحدة في مكان محدد وبمحتوى ومقاسات محددة، بجانب اشتراطات خاصة بدخول الشاحنات وسيارات المستفيدين للمحل، واشتراط مضخة وتوفير التدريب لإعادة تعبئة الغاز.

9 أنشطة: