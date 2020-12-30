«نساند» تؤهل 106 مستثمرين لبدء مشاريع تسهم في خلق 6610 وظائف ورفد الناتج المحلي بـ8.8 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى مجلس «نساند» في مركز الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية في الرياض أمس، بتخريج 43 مستثمرا جديدا، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين منذ إطلاق المبادرة 106 مستثمرين مؤهلين لبدء مشاريع ستسهم في إيجاد 6610 وظائف، ورفد الناتج المحلي بأكثر من 8.8 مليارات ريال.

ووقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة لشراكات استراتيجية، تستهدف تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منتجات تجارية متقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السعودي والجامعات في مجالات الاستدامة والابتكار وتطوير برامج التدريب والتصنيع، إسهاما في جهود توطين التقنيات والصناعات في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تهدف المبادرة مع «منشآت» لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص، كما ستعرض شركة BASF تقنياتها ومنتجاتها المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار، في حين ستعرض شركة اميرسون حلولها لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة التحكم وتجميع الصمامات ومحولات الضغط والحرارة.

ويأتي هذا الحدث ضمن منجزات مبادرة «نساند» التي أطلقتها (سابك) مطلع 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية المملكة 2030 من خلال محاور عدة، منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي وتخفيض معدل البطالة وزيادة إسهامات الصادرات غير النفطية.

ومن شأن هذه الاتفاقيات والمشاريع خدمة قطاعات عدة، تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، المستلزمات الطبية، المعادن، البلاستيكيات، الطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن هذا التقدم المحرز في مسيرة مبادرة نساند يمثل نقلة نوعية تؤكد نجاح المبادرة في اجتذاب وصنع المزيد من الفرص، عبر الوصول إلى نطاقات أكبر من الشركاء على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أن نتائج هذه الاتفاقيات والشراكات ستسهم في إيجاد الوظائف، ورفع مستوى التأهيل المعرفي والمهني للكفاءات المحلية ورواد الأعمال، كما ستعزز توطين التقنيات المتقدمة بما يمكن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام بدور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني.

يذكر أن مجلس نساند يضم في عضويته إلى جانب (سابك) كلا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمبادرة (سابك) للتوطين «نساند»، حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنويا لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، بالإضافة إلى إطلاق الشراكات والمبادرات، وتخريج أصحاب المشاريع المؤهلة للاستثمار المحلي.

3 اتفاقيات

1مع «منشآت» لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص

2مع شركة BASF لعرض تقنياتها ومنتجاتها المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار

3 مع شركة اميرسون لعرض حلولها لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة التحكم وتجميع الصمامات ومحولات الضغط