«الشروط وكيفية التقديم».. «الضرائب» تعلن تفاصيل توفير 300 وظيفة لخريجي التجارة والحاسبات بجميع المحافظات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني.

يأتي ذلك إعمالا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ووزعت مصلحة الضرائب المصرية، احتياجاتها على محافظات الجمهورية، ليكون العدد الأكبر من نصيب القاهرة بواقع 100 خريج من كليات التجارة، و30 خريجا من الحاسب الآلي ونظم المعلومات، لتأتي بعدها الجيزة في المرتبة الثانية، بواقع 43 وظيفة لخريجي التجارة، و5 من الحاسبات، ثم الإسكندرية، 30 خريجا «25 تجارة، و5 حاسبات»، تلتها الشرقية بواقع 16 خريجا من كليات التجارة، ثم القليوبية بـ25 خريجا من الكلية ذاتها، والمنوفية 8 من خريجيها أيضا. حسبما نشر موقع "الوطن".

وطلبت «الضرائب»، 6 خريجين من كليات التجارة لشغل وظائف مأمور فحص في محافظة البحر الأحمر، و6 في بورسعيد، و4 من خريجي التجارة في «الغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، ودمياط، والإسماعيلية، و2 في كل من محافظات: قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والأقصر، ومرسى مطروح، وبني سويف، والسويس، والفيوم، وكفر الشيخ، وأسوان، من خريجي كليات التجارة.



واشترطت مصلحة الضرائب، على الراغبين في شغل هذه الوظائف، أن يكونوا من حاملي الجنسية المصرية، ولائقين طبيا، وأن تكون إقامتهم دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، على أن تثبت كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ الإعلان عن الوظائف، وألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما ميلاديا في تاريخ هذا الإعلان.

واشترطت المصلحة على المتقدمين، أن يكونوا من خريجي كليات التجارة (شعبة المحاسبة)، بتقدير عام جيد جدا على الأقل، مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنة على الأقل، في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة.

كما طلبت «المصلحة» خريجي بكالوريوس علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب، أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

وتقدم طلبات شغل الوظائف على البريد الإلكتروني (eg.gov.mof.Jobs://https)، بداية من 30 ديسمبر، ولمدة شهر.