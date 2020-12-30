شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصتى السعودية ومسقط.. والأسواق الإماراتية تخسر 2.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.15% رابحاً 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8760.08 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.31% رابحاً 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.410 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.27% خاسراً 6.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2517.97 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 540 مليون درهم، ليغلق عند مستوى 343.11 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.21% خاسراً 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5088.091 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 728.939 مليار درهم، لتخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار درهم.

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 1.42% خاسراً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.21 نقطة، ومال اللون الأحمر على مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحاً 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8760.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.93% خاسراً 753.46 نقطة ليغلق عند مستوى 24974.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.1 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.38%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والطاقة بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 80 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وقت اللياقة" بنسبة 5.71%، ثم سهم "أن آي سي" بنسبة 5.31%، ثم سهم "نادك" بنسبة 3.90%، فيما تراجع 100 سهماً على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 4.46%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 2.55%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "ساكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 360.1 مليون ريال سعودي.

بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.31% رابحاً 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.410 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.7 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 530 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفع 13 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 9.96%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.38%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 2.29%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.65%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.17%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم "البنك الوطني العماني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 426.1 ألف ريال عماني.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 6.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2517.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.2 مليون سهم محققة ما قيمته 145.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1605 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 3.51%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 2.56%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.5 مليون ورقة بقيمة 19.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.78%.





بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.21% خاسراً 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5088.091 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 728.939 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 91.3 مليون سهم، بقيمة 396.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1518 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 13.5%، ثم سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 8.07%، ثم سهم شركة مخازن زي بنسبة 4.21%، فيما تراجعت 13 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.12%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 141.1 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.42% خاسراً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 418.9 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية انخفاض 87.79% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.52%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.22%، فيما صعد سهما بنك البحرين والكويت، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.20%، 0.17%، على التوالي.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 28.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% خاسراً 36.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4551.37 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً 7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250.1 مليون سهم بقيمة 29.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8349 صفقة، وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.27%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 8.76%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 8.42%، فيما تصدر سهم شركة ياكو الطبية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.67%، يليه سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 8.54%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.07%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مينا العقارية، قيام إحدى الشركات التابعة، بتوقيع اتفاقية تخارج ومبادلة لبعض الأصول بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليون دينار كويتي تقريباً، وذلك مقابل الحصول على أصول أخرى ومبلغ نقدي يقدر بـ2.75 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أنه ينتج عن ذلك قيام المجموعة بتسجيل مبلغ 650 ألف دينار كويتي تقريباً خسائر في بند الأرباح المرحلة "في حقوق الملكية".