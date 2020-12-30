النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو» رائدة شركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المقاولات المصرية بخبرة 83 عاما..المهندس أحمد أبو شبانة الرئيس التنفيذى: دعم وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير وراء إنجازاتنا تعد شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو» إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام رائدة شركات المقاولات المصرية التى تنافس فى أدائها المتميز شركات البناء العالمية بفضل خبرتها على مدار قرابة 83 عاما فى المجالات الآتية:

أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والمرافق والأعمال البحرية.

أرصفة الموانئ حماية شواطئ حواجز أمواج وغيرها.

الإسكان والقرى السياحية.

المبانى العامة التعليمية العلاجية الإدارية ‏وغيرها.

المطارات بالإضافة إلى نشاط التطوير العقارى.

الاستثمار والنشاط الزراعى.



إنجازات متميز خلال العام المالى 2019-2020 إنجازات متميز خلال العام المالى 2019-2020 وكشف المهندس أحمد أبو شبانة العضو المنتدب التنفيذى للشركة أنه بحمد لله وتوفيقه وتتويجا للجهد الخلاق وبسعى الإدارة ونتاج جهد المخلصين من أبناء الشركة فى ضوء توجيهات السيد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد المهندس هشام أنور أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير حققت شركة إيجيكو العديد من النجاحات خلال العام المنتهى فى 30 يونيو 2020، وهى:

التعاقدات: بلغ حجم التعاقدات المستجدة 2.191 مليار جنيه وبلغت قيمة التعاقدات المتاحة خلال العام 7.736 مليار جنيه، وبلغت التعاقدات المرحلة للعام المالى 2020-2021 مبلغ 5.474 مليارجنيه.

حجم العمل المنفذ: بلغت قيمة الأعمال المنفذة 2.191 مليار جنيه، ‏مقابل مستهدف 2 مليار جنيه أى بنسبة 113%.

الفائض القابل للتوزيع: تم تحقيق صافى ربح بقيمة 94 مليون جنيه.

تسليم المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية: تم التسليم الابتدائى لعدد 42 مشروعا والتسليم النهائى لعدد 30 مشروعا.

الاستثمار العقارى: جار بيع الوحدات السكنية نصف تشطيب بعدد 49 عمارة فى المشروع السكانى المتميز «جرين يارد» المقامة على أرض الشركة فى التوسعة الشمالية بمدينة 6 أكتوبر كاملة المرافق عبارة عن 7 نماذج مختلفة التصميم والمساحات.

تنمية العنصر البشرى: تولى الشركة اهتماما خاصا بالموارد البشرية ‏باعتبارها ثروتها الحقيقية وأحد أهم مصادر التميز لديها وتسعى الشركة لتحفيز العاملين ورفع قدراتهم من خلال التدريب الفعال الذى تعده الشركة استثمارا ذا عائد متميز.



ملخص عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2020 -2021 : ملخص عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2020 -2021 :

يبلغ حجم الأعمال المنفذة حتى 30‏/11‏/2020 قيمة 980 مليون جنيه.

تم الحصول على تعاقدات جديدة بقيمة 616 مليون جنيه.

تم التسليم الابتدائى لـ9 مشروعات والتسليم النهائى لـ12 مشروعا.

جار تنفيذ الخطة الطموحة للشركة لتدريب 450 عاملا خلال العام المالى الحالى بتكلفة مليون جنيه.



‏ من أحدث مشروعات الشركة ‏ من أحدث مشروعات الشركة

البنية الأساسية والإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 285 مليون جنيه، والمشروع عبارة عن أعمال البناء الأساسية مياه وصرف ورى وكهرباء واتصالات وطرق، وتنفيذ 8 عمارات سكنية كاملة التشطيبات بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام، حيث تم التسليم الابتدائى للعمارات السكنية وجار استكمال أعمال البنية الأساسية وتنسيق الموقع العام.

مشروع صرف صحى القرى الملحقة بمدينة فرشوط محافظة قنا بقيمة ‏650 مليون جنيه، وهو عبارة عن صرف صحى متكامل لقرى المراشدة السلامية، الحلفاية، القلمينا، شاملا تنفيذ 3 محطات معالجة بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ يوم للمحطة، وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد.

ومتوقع إنهاء الأعمال فى 31-21-2020.

مشروع مستشفى المنيا الجامعى للنساء والتوليد والأطفال بمحافظة المنيا بقيمة 667 مليون جنيه.

تم‏ التسليم النهائى لأعمال المستشفى بجامعة المنيا على مساحة 4200 متر بقيمة 67 مليون جنيه، وجار العمل باستكمال المستشفى مبانى أ وب ، وج، بقيمة 475 مليون جنيه، ومبنى الأورام بقيمة 125 مليون جنيه.

مشروع تعديلات مدارس النيل بمدينة الطيبة الجديدة محافظة الأقصر بقيمة 79 مليون جنيه، وتتم المرحلة الثانية من التعديلات على المبنى القائم وإنشاء مبنى مماثل جديد ومبنى رياض أطفال ومسرح ومنطقة ملاعب، وجار ‏إنهاء العمل بمشروع تطوير مستشفى بنبان قبلى بمحافظة أسوان بقيمة 18 مليون جنيه، وهو عبارة عن إحلال وتجديد وتطوير وتجهيز للمستشفى القائم المكون من دور أرضى وأول علوى ضمن المشروعات التنموية الممولة من صندوق تحيا مصر بمحافظة أسوان وتم التسليم الابتدائى ودخلت الخدمة.