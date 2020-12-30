شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السيارة نيسان صنى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقدم سيارات نيسان صنى 2021 فى مصر عدة فئات، منها الفئة الأولى "مانيوال" بسعر 191.9 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 213.5 ألف جنيه ، وجاءت الفئة الثالثة بنحو 226 ألف جنيه .
أبرز المواصفات :زودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة .
الأبعاد الخارجية
الطول4425 مم
العرض1695 مم
الارتفاع1500 مم
سعة الشنطة الخلفية490 لتر
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