شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن إحلال السيارات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات كثيرة حول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإحلال المركبات القديمة، وهو المشروع الذى تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا بشراكة بين أكثر من وزارة، وفيما يلي أهم المعلومات عن التحول للغاز الطبيعي وأهم الأسئلة وإجاباتها عن هذا الملف.

ما هي مبادرة إحلال السيارات والتحول نحو الغاز الطبيعى؟

مبادرة إحلال السيارات القديمة تعمل على محورين، الأول، وهو تشغيل السيارات التى عمرها أقل من 20 عاماً بالغاز، والمحور الثاني، وهو السيارات التى تخطي عمرها الـ20 عاماً، هذه المبادرة تقدم حافزاً مقابل تحويل السيارة، والمبلغ سيكون متفاوتاً وفقاً للسيارة وسيسمي الحافز الأخضر.

هل ينطبق تحويل السيارات على الملاكى؟

في الشكل القديم للخطة كان يتم استبعاد الملاكى، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضم السيارات الملاكي لمباردة إحلال السيارات للعمل بالغاز.

كيف سيتم العمل على تحويل السيارات واحلالها؟

الحكومة تتيح كافة المعلومات عن التحول للغاز وإحلال السيارات القديمة خلال وقت قريب، ولكن تم الإعلان عن أنه سيكون هناك مميزات لنظم للسداد تصل إلى 10 سنوات، وهى أطول فترة لم تحدث فى وقت سابق.

كيف أبدأ خطوات تحويل السيارات للغاز وما هي الشروط؟

من المقرر الإعلان عن الشروط خلال النصف الثاني من شهر يناير و إعلان شروط وضوابط إحلال السيارات في مصر بالتفاصيل الكاملة.

ما هي مميزات تحويل السيارات للغاز؟

تحويل المركبات اللعمل بالغاز يوفر 50% من تكلفة التشغيل، و تستهدف الحكومة 70 ألف سيارة منها سيارات ملاكي وسيارات أجرة.

هل تنفذ الحكومة هذه المبادرة بصورة منفردة؟

البرنامج القومي لتحويل للغاز الطبيعي يتم باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وخطة لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في محاولة لتقليل الاعتماد على البنزين، والخطة الحكومية تعتمد أيضا على استيراد السيارات ذات المحركات المزدوجة للعمل بالغاز