شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع قليلاً وسط ارتفاع في إصابات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى متابعة عن كثب لتطورات أزمة فيروس "كورونا".



وتتزايد أعداد الإصابات بالفيروس التاجي رغم انطلاق حملات تطعيم بلقاحات واعدة للوقاية من المرض في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول في اوروبا.



وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب "كامالا هاريس" تلقيها الجرعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.



وفي بورصة لندن، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة اشهر بنسبة 0.6% إلى 7815.5 دولار للطن موسعا مكاسبه بنسبة 27% في العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 3.55 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.58 دولار وأقل سعر عند 3.54 دولار.