شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 6 برميل في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.1 مليون برميل إلى 493.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو مليوني برميل.



وتراجع مخزون البنزين بحوالي 1.2 مليون برميل إلى 236.6 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 3.1 مليون إلى 152 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 4.78 مليون برميل خلال نفس الفترة.