شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع عودة التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا والتحفيزات النقدية في الولايات المتحدة.



كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على زيادة الحوافز النقدية للأسر والأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار حاليا، لكن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين رفض الأمر.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية استخدام لقاح "أسترازينيكا – جامعة أوكسفورد" بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على هذه الخطوة بالقول إن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلك في بلاده.



يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا وأمريكا بشكل حاد ويومي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 30488 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 12904 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3744 نقطة.