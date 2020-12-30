شكرا لقرائتكم خبر عن ساسكو تُجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 536.320 مليون ريال مع بنك الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات "ساسكو" عن تجديد وإعادة جدولة اتفاقية تسهيلات ائتمانية قائمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي قيمة التسهيلات تبلغ 536.320 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن التمويل طويل الأجل يبلغ 354 مليون ريال، والتمويل قصير الأجل بقيمة 20 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستكون الضمانات البنكية بقيمة 130 مليون ريال، بالإضافة لاعتمادات مستندية بقيمة 20 مليون ريال، وحد التحوط بقيمة 12.320 مليون ريال، على أن يكون الجزء الذي سيعاد جدولته من التمويل طويل الأجل بقيمة 154 مليون ريال.

وقالت الشركة، إنه قد تم إعادة جدولة التمويل لتناسب ظروف التدفقات النقدية ولتحسين أداء النقد والسيولة لدى الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن مدة التمويل قبل إعادة الجدولة للتمويل طويل الأجل كانت خمس سنوات بالإضافة إلى سنتين سماح بسداد أقساط نصف سنوية، وقصير الأجل 360 يوم، على أن تكون مدة التمويل بعد إعادة الجدولة للتمويل طويل الأجل سبع سنوات بسداد أقساط نصف سنوية، وقصير الأجل 360 يوم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة هامش ربح المحروقات خلال الربع الحالي وعدم شمول هذه الزيادة خلال الربع المماثل من العام السابق وإنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصروف الزكاة، على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وإنخفاض إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.