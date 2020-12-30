شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى السعودي الألماني تُرسي مشروع التحول الرقمي لمستشفياتها "ميجا مايند" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" بترسية عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة على شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (ميجا مايند) "طرف ذو علاقة".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة تنفيذ أعمال البرامج لمدة ثلاثة سنوات تبلغ 264.683 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستكون قيمة عقد الصيانة السنوية لمدة خمسة سنوات تدفع عن طريق شركة (ميجا مايند)، بقيمة 43.128 مليون ريال، على أن تكون تكلفة تراخيص البرامج (Software licenses) لمدة سبع سنوات تدفع عن طريق شركة (ميجا مايند) نحو 75.129 مليون ريال.

وتؤكد الشركة على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 33.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الزيادة في الإيرادات والتي تعود الي زيادة حركة مرضى القسم الداخلي بالإضافة الي التنوع في مزيج حالات المرضى، بالإضافة إلى انخفاض في تكلفة الإيرادات بسبب استخدام سياسة الشراء الفعال وكذلك التنوع في مزيج حالات المرضى

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 72.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.